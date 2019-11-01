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Ювентус отпустит Джана в ближайшее трансферное окно

20:27 26 Читати українською
Ювентус отпустит Джана в ближайшее трансферное окно
Эмре Джан / Squawka

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан сменит клуб в ближайшее трансферное окно.

Ювентус согласился отпустить Эмре Джана уже в январе 2020 года, информирует Tuttosport.

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Напомним, в сентябре стало известно, что Ювентус не включил Джана в заявку команды в Лиге чемпионов на сезон 2019/20. После этого Эмре заявил, что если бы он узнал о таком решении раньше, то покинул бы клуб еще летом 2019 года.

К слову, в сезоне 2019/20 25-летний полузащитник выходил на поле лишь в 4 матчах за Ювентус, отыграв в общей сложности 150 минут. Отмечается, что в услугах Джана заинтересованы Манчестер Юнайтед, Бавария и ПСЖ.

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