Шахов – сенсаційний герой у матчі Серії А, українець засмутив Раньєрі, вразив італійські ЗМІ і навіть президента Лечче

Євген Шахов здивував навіть фанатів Лечче. Півзахисник збірної України вперше вийшов у стартовому складі на виїзний матч чемпіонату Італії.

"Приємно познайомитися, Євген", – фанатський ресурс CalcioLecce недарма починає свою окрему колонку, присвячену екс-дніпрянину, з таких слів. Так, Шахов уже грав за Лечче, навіть раз виходив у домашній грі проти Верони з перших хвилин. Однак особливого сліду в тих іграх Євген не залишав. Натомість на Луїджі Ферраріс 28-річний хавбек відіграв найсильніший матч сезону. Крім асисту ("запакував для Лападули подарунок на Різдво", як написав Salentosport), Шахов ледь не заробив пенальті та червону картку для гравця команди Раньєрі. Суддя змінив своє початкове рішення лише за допомогою VAR – здавалося, що дійсно була рука, але м'яч просто влучив у ребро.

Шахов віддав перший асист в Серії А – після його пасу забив екс-форвард Мілана

До слова, в тому моменті Євген мав головою добивати у порожні ворота, та на його шляху став захисник. Власне, цей втрачений 100-відсотковий шанс суттєво знизив оцінку українця від Sofascore (6,9 у підсумку). Водночас Whoscored видав йому 3-й найкращий бал (7,3) серед усіх учасників матчу. Шахов продемонстрував вражаючу ефективність. При тому, що з гравців основи лише нападник Лападула (28) мав менше контактів з м'ячем (29), гравець збірної України став другим у Лечче за кількістю ключових пасів під удар, двічі постачаючи класні розрізні передачі для провідного форварда "джаллороссі".

Увійшов у топ-5 гравців своєї команди за точністю передач (85%), став єдиним, хто створив 100-відсотковий момент гостей (завершився голом). Виграв лише 4 єдиноборства з 9, дав себе пройти на дриблінгу 2 рази. Двічі відбирав м'ячі – тут третій найкращий у Лечче. Символічно, що як тільки Ліверані зняв Шахова на 69-й хвилині (це вже вдруге за сезон, коли його знімають, пропускають пізній гол), почалися проблеми – червона опорнику Тахцидісу на 72-й, пропущений м'яч у компенсований час. Чудові оцінки українець отримав і від італійських ЗМІ. Він чекав цього довгих 3 тури поспіль, в яких залишався в запасі.

Вихід Євгена на позиції атакувального хавбека, можливо, дещо здивував чемпіона Англії-2016 Клаудіо Раньєрі, команду якого проводжали свистом рідні вболівальники, незадоволені нічиєю та останнім місцем у Серії А 2019/20. Навіть журналісти такого не прогнозували. Італійський Eurosport оцінив Шахова найвищим для цього матчу балом (6,5): "Віддав напрочуд красивий асист і грав по всій ширині поля". Манкосу, який замінив його, отримав лише 5,5 – "не був таким гострим, як того очкував тренер". У середньому ж, за версією провідних і профільних ЗМІ Італії, вищий бал (6,92) лише в автора забитого м'яча, екс-форварда Мілана Лападули (7).

Фанатський SoloLecce, для якого вихід нашого футболіста став справжнім сюрпризом, також нагородив найкращою оцінкою (7,5): "Нарешті ми побачили спалахи класу цього виконавця. Ліверані дав свободу дій в його ролі. Мав декілька м'ячів, щоб закрити гру, але опинявся не в чистих позиціях. У першій половині другого тайму взяв на свої плечі відповідальність за гру Лечче, проявивши високий клас, холоднокровність і здатність мислити". PlanetaLecce виставила 6-й бал (6,5), але тільки розхвалювала його гру: "За допомогою дивовижної стіночки з Лападулою, яка стала асистом, ми побачили справжнього Шахова. Гарна гра".

CalcioLecce у своєму матеріалі розповідає, що "джаллороссі" заново відкривають українського футболіста. "Його вихід у стартовому складі став справжнім сюрпризом від Ліверані. Він віддячив тренеру асистом. Цей камбек був на половину вимушеним, адже Манкосу не дуже добре почувався після матчу з Ювентусом. Євген повернувся в основу, де востаннє грав ще у другому турі проти Верони. Повернувся переможцем. Уже на 8-й хвилині напрочуд холоднокровно знайшов коридор між двома суперниками, аби віддати гольовий пас на Лападулу, перед яким залишався лише воротар Аудеро.

Шахов створений для такої гри. Єдине реальне альтер его для капітана Манкосу при схемі 4-3-1-2, яка насправді трансформується у 4-3... і фантазію. Він забезпечує геометрію, точність, глибину для тих, хто на вістрі атаки. Можливо, ми будемо захоплюватися його потенціалом, який видно здалеку. Здається, ми маємо ідеальну позицію для нього, чого раніше, мабуть, ніколи не усвідомлювали. Шахов повинен діяти на останніх тридцяти метрах поля, підтримуючи або співпрацюючи з нападниками. Ліверані ненавидить фіксовані моделі, але різниця між нинішнім Євгеном і тим, який вийшов проти Верони, добре помітна. Проти Скалігері українець, діючи на позиції медзали, не зміг впливати на гру".

За версією Leccenews24, українця (7) перевершив лише Лападула (7,5): "Ліверані здивував своїми рішеннями довіритися Шахову та Делль'Орко, але всі його кроки виявилися правильними. Четверта поява в сезоні для того, хто змушений був взяти на себе нелегкі обов'язки капітана Манкосу. Попри скептицизм вболівальників у момент, коли ті побачили стартові склади, Шахов показав те, про що всі говорили влітку. Його виступ був чудовий в обох фазах гри, особливо в атакувальній, де завжди готовий себе проявити. Гол Лападули – фірмовий почерк, блискуче прийняв і обслужив бомбардира. Фізично підупав і на 68-й поступився місцем капітану".

Виступ колишнього гравця Дніпра і ПАОКа відзначив навіть президент Лечче Саверіо Стіккі Даміані: "Мені дуже шкода, що результат нічийний. Гра дала нам багато прекрасних нововведень, вельми істотних для майбутнього. Команда відмінно себе проявила, мені було дуже приємно бачити Шахова, автора асисту великої технічної якості". Проблеми фізичного характеру, які не дозволяли бачити його частіше на старті сезону, схоже, потроху залишаються в минулому.

Залишається лише розвинути всі ці компліменти у нові перемоги, такі важливі і поки не дуже часті для команди, що наразі успішно бореться за виживання. Попереду матч проти прямого конкурента (Сассуоло), де наш хавбек може знову вийти в основі, але зіграти глибше, на позиції дискваліфікованого Тахцидіса. Далі ще один матч чемпіонату Італії та виклик у збірну. Євген має все, аби довести, що Україна може пишатися не лише Маліновським в Серії А.