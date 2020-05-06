toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Ювентус відновив тренування на базі

6 травня 10:40 239 Читать на русском
Ювентус відновив тренування на базі
Леонардо Бонуччі / ФК Ювентус

Гравці туринського Ювентуса повернулися до тренувальних занять на клубній базі у Віново.

"Стара синьйора" у вівторок почала готуватися до відновлення сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

Роналду прибув у Турин – зірковий португалець опиниться в обсервації

Перед стартом тренування усі гравці пройшли медогляд і отримали допуск до заняття. Серед них немає головної прими туринців – Кріштіану Роналду. Португалець лише напередодні повернувся із батьківщини й тепер перебуває на 2-тижневій самоізоляції.

Нагадаємо, Рада міністрів Італії дозволила клубам Серії А відновити тренування за умови дотримання протиепідеміологічних заходів. Кінцева дата відновлення чемпіонату наразі невідома.

На лаві запасних – у норковій шубі і білому капелюсі: шалені витівки ідола Верони, який "збожеволів ще в колисці"

blog_ava
Перший український футболіст заразився коронавірусом – ЗМІ оприлюднили його ім'я
9 травня
3493
Теги
Ювентус Ювентус Італія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
46
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук