Ювентус відновив тренування на базі

Гравці туринського Ювентуса повернулися до тренувальних занять на клубній базі у Віново.

"Стара синьйора" у вівторок почала готуватися до відновлення сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Перед стартом тренування усі гравці пройшли медогляд і отримали допуск до заняття. Серед них немає головної прими туринців – Кріштіану Роналду. Португалець лише напередодні повернувся із батьківщини й тепер перебуває на 2-тижневій самоізоляції.

Нагадаємо, Рада міністрів Італії дозволила клубам Серії А відновити тренування за умови дотримання протиепідеміологічних заходів. Кінцева дата відновлення чемпіонату наразі невідома.

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