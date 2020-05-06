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Ювентус возобновил тренировки на базе

10:40 33 Читати українською
Ювентус возобновил тренировки на базе
Леонардо Бонуччи / ФК Ювентус

Игроки туринского Ювентуса вернулись к тренировочным занятиям на клубной базе в Виново.

"Старая синьора" во вторник начала готовиться к возобновлению сезона, сообщает официальный сайт клуба.

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Перед стартом тренировки все игроки прошли медосмотр и получили допуск к занятию. Среди них нет главной примы туринцев – Криштиану Роналду. Португалец только накануне вернулся с родины и теперь находится на 2-недельной самоизоляции.

Напомним, Совет министров Италии позволил клубам Серии А возобновить тренировки при условии соблюдения противоэпидемиологических мероприятий. Конечная дата возобновления чемпионата пока неизвестна.

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