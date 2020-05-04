toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Роналду прибув у Турин – зірковий португалець опиниться в обсервації

4 травня 23:13 521 Читать на русском
Роналду прибув у Турин – зірковий португалець опиниться в обсервації
Кріштіану Роналду / EPA

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду прилетів до Італії, щоб відновити тренування у складі "Старої синьйори". Щоправда, на командні заняття 5-разовому володару "Золотого м'яча" доведеться зачекати.

Зірковий нападник прибув до Турина в понеділок увечері, повідомляє Football Italia.

Уряд Італії офіційно дозволив командам повернутися до тренувань

Роналду повинен був повернутися на Апенніни ще в неділю. Проте, його приватний літак не зміг вилетіти з Мадейри через обмеження на польоти в повітряному просторі Іспанії. Тепер Роналду змушений піти на 2-тижневу самоізоляцію і лише потім повернеться до тренувань із партнерами по команді.

Нагадаємо, Рада міністрів Італії дозволила клубам Серії А відновити тренування за умови дотримання протиепідеміологічних заходів.

На лаві запасних – у норковій шубі і білому капелюсі: шалені витівки ідола Верони, який "збожеволів ще в колисці"

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
13:40
12908
Теги
Ювентус Ювентус Відеоновини коронавірус Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук