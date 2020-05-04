Роналду прибув у Турин – зірковий португалець опиниться в обсервації

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду прилетів до Італії, щоб відновити тренування у складі "Старої синьйори". Щоправда, на командні заняття 5-разовому володару "Золотого м'яча" доведеться зачекати.

Зірковий нападник прибув до Турина в понеділок увечері, повідомляє Football Italia.

Уряд Італії офіційно дозволив командам повернутися до тренувань

Роналду повинен був повернутися на Апенніни ще в неділю. Проте, його приватний літак не зміг вилетіти з Мадейри через обмеження на польоти в повітряному просторі Іспанії. Тепер Роналду змушений піти на 2-тижневу самоізоляцію і лише потім повернеться до тренувань із партнерами по команді.

Нагадаємо, Рада міністрів Італії дозволила клубам Серії А відновити тренування за умови дотримання протиепідеміологічних заходів.

Cristiano Ronaldo est de retour à Turin ce soir accompagné de sa femme Georgina et de ses enfants.



Après un arrêt à Madrid, son jet privé est arrivé à Madère pour le récupérer. (@MadeiraSpotting) pic.twitter.com/cJvVATHDgr — CR7 inside (@CR7_inside) May 4, 2020

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