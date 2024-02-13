Ювентус відмовляється від чемпіонських амбіцій – Аллегрі після сенсаційної поразки озвучив ціль на сезон
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі поспілкувався з пресою після матчу 24-го туру Серії А проти Удінезе (0:1).
До середини січня туринці залишалися головними конкурентами Інтера в боротьбі за Скудетто. Однак Ювентус програв очний матч, перед тим розписав нічию з Емполі, а вчора програв Удінезе. Тепер міланці мають перевагу в 7 очок.
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"Я думаю, що перший тайм проти Удінезе був хорошим у технічному плані, але коли у нас з'являється шанс, ми маємо забивати. Ми пропустили зі штрафного, бо в нас не було достатньо гравців у цій зоні. Шкода, що не перемогли вдома.
Ми повинні продовжувати працювати та націлюватися на потрапляння Лігу чемпіонів. Звичайно, молодим гравцям потрібен час, щоб рости. Потрібно знайти баланс. У цій команді є чудові футболісти", – цитує Аллегрі Gazzetta dello Sport.
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