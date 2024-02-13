До середины января туринцы оставались главными конкурентами Интера в борьбе за Скудетто. Однако Ювентус проиграл очный матч, перед тем расписал ничью с Эмполи, а вчера проиграл Удинезе. Теперь миланцы имеют преимущество в 7 очков.

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"Я думаю, что первый тайм против Удинезе был хорошим в техническом плане, но когда у нас появляется шанс, мы должны забивать. Мы пропустили со штрафного, потому что у нас не было достаточно игроков в этой зоне. Жаль, что не победили дома.

Мы должны продолжать работать и нацеливаться на попадание в Лигу чемпионов. Конечно, молодым игрокам нужно время, чтобы расти. Нужно найти баланс. В этой команде есть отличные футболисты", – цитирует Аллегри Gazzetta dello Sport.

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