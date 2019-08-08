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Ювентус відмовився продати Дибалу в Тоттенхем, – BBC

13:22 567 Читать на русском
Ювентус відмовився продати Дибалу в Тоттенхем, – BBC
Пауло Дибала / LaPresse

Трансфер нападника туринського Ювентуса Пауло Дибали в лондонський Тоттенхем може зірватися.

Керівництво "Старої синьйори" відмовилося продати аргентинця, стверджує BBC.

Тоттенхем близький до двох гучних трансферів

Тоттенхем раніше домовився про суму відступних, узгодив деталі особистого контракту Дибали та вирішував питання з іміджевими правами гравця. Однак, тепер Юве нібито остаточно вирішив не продавати нападника, оскільки не може підшукати йому заміну.

У сезоні 2018/19 Пауло Дибала перестав бути провідним гравцем Ювентуса. У його активі 31 матч у Серії А, в яких забив 5 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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