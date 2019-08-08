toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЦСКА СОФИЯ - ЗАРЯ МАРИУПОЛЬ - АЗ ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ювентус отказался продать Дибалу в Тоттенхэм, – BBC

13:25 130 Читати українською
Ювентус отказался продать Дибалу в Тоттенхэм, – BBC
Пауло Дибала / LaPresse

Трансфер нападающего туринского Ювентуса Пауло Дибалы в лондонский Тоттенхэм может сорваться.

Руководство "Старой синьоры" отказалось продать аргентинца, утверждает BBC.

Тоттенхэм близок к двум громким трансферам

Тоттенхэм ранее договорился о сумме отступных, согласовал детали личного контракта Дибалы и решал вопрос с имиджевыми правами игрока. Однако, теперь Юве якобы окончательно решил не продавать нападающего, поскольку не может подыскать ему замену.

В сезоне 2018/19 Пауло Дибала перестал быть ведущим игроком Ювентуса. В его активе 31 матч в Серии А, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Новый мотор Гвардиолы, трофей для Почеттино, авантюра МЮ – ключевые приобретения АПЛ июля-2019

blog_ava
Арсенал в последний день трансферного окна подпишет Давида Луиса и Кирана Тирни
00:45
460
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Италии Италия Пауло Дибала Пауло Дибала Тоттенхэм Тоттенхэм Ювентус Ювентус Трансферы Ювентуса
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
27
мин
Мариуполь
20:00
АЗ
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук