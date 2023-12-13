Туринці активно підшукують посилення в лінію півзахисту. Одним з кандидатів на перехід в зимове трансферне вікно є Георгій Судаков з Шахтаря.

Ювентус готовий підписати Судакова вже взимку – деталі принизливої пропозиції Шахтарю

Як повідомляє JuveFC з посиланням на журналіста Ромео Агресті, Ювентус вже розпочав перемовини з оточенням українця. Утім, керівництво "старої синьйори" також зацікавлене в послугах Родріго де Пауля з Атлетіко. Зазначається, що туринці досі не визначилися з пріоритетною ціллю на січень, тому намагаються підтримувати контакти з обома гравцями.

Чинна угода Георгія Судакова з Шахтарем розрахована до червня 2028 року. В поточному сезоні українець зіграв у 17 матчах, забивши три голи та оформивши одну результативну передачу.

Контракт Родріго де Пауля з Атлетіко діє до 2026 року. Хавбек у складі збірної Аргентини здобув титул чемпіона світу у 2022 році. Де Пауль має близькі стосунки з Лео Мессі. Неодноразово на камери потрапляли сцени, коли гравець Атлетіко виконував роль "охоронця" зіркового аргентинця.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?