Георгій Судаков може змінити клубну прописку вже взимку. Ювентус пропонує Шахтарю 25 мільйонів євро за півзахисника збірної України.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков – бажана ціль для багатьох європейських клубів із топ-чемпіонатів. Однак головним претендентом на зірку Шахтаря називають туринський Ювентус.

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Як повідомляє видання TuttoJuve, туринці готові оформити трансфер Судакова вже цієї зими, але за умови, якщо "гірники" будуть згодні продати гравця за 25 мільйонів євро.

За інформацією джерела, італійський клуб також розглядає варіант з орендою Судакова, передбачивши в угоді право викупу. Туринці згодні розглянути і можливість оренди українця з обов'язковим викупом 21-річного півзахисника.

Нагадаємо, контракт Георгія з Шахтарем чинний до літа 2028 року. У поточному сезоні він у 16-ти матчах за "гірників" забив 3 голи та віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро, але Шахтар вимагатиме за свій головний актив значно більшу суму.

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