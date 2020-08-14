Ювентус веде переговори з Дибалою щодо продовження контракту – аргентинець відлякує фінансовими запитами

Форвард Ювентуса Пауло Дибала планує залишитись в Турині на довший час.

Агенти нападника ведуть переговори з керівництвом Ювентуса, однак не можуть дійти згоди, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Зазначається, що "стара синьйора" пропонує зарплату в розмірі 10 млн євро на рік, тоді як Пауло вимагає не менше 15 млн.

До слова, аргентинець в сезоні 2019/20 провів 46 матчів у складі Ювентуса, відзначився 17 голами та 14 асистами.

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