Ювентус веде переговори з Дибалою щодо продовження контракту – аргентинець відлякує фінансовими запитами

Агенти нападника ведуть переговори з керівництвом Ювентуса, однак не можуть дійти згоди, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
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Зазначається, що "стара синьйора" пропонує зарплату в розмірі 10 млн євро на рік, тоді як Пауло вимагає не менше 15 млн.
До слова, аргентинець в сезоні 2019/20 провів 46 матчів у складі Ювентуса, відзначився 17 голами та 14 асистами.
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