Реал готує шалену пропозицію щодо Дибали – одна з двох зірок і серйозна доплата

Реал після вильоту з Ліги чемпіонів будує грандіозні трансферні плани на літо.

Чемпіони Іспанії готові зробити серйозну пропозицію Ювентусу щодо форварда Пауло Дибали, інформує SportMediaset.

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Реал запропонує туринцям на вибір одного з власних гравців – Іско або Тоні Крооса. Орієнтовна ціна першого складає 60 млн євро, а другого 50 млн. Також "вершковим" доведеться серйозно доплатити, щоб пропозиція в сумі перевищила 100 млн євро. Втім, навіть така щедрість навряд переконає Ювентус, який збирається зробити Дибалу ключовим гравцем у перебудові команди під керівництвом Пірло.

Додамо, що аргентинець в сезоні 2019/20 провів 46 матчів, відзначився 17 голами та 14 асистами.

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