Ювентус ведет переговоры с Дибалой насчет продления контракта – аргентинец отпугивает финансовыми запросами

Форвард Ювентуса Пауло Дибала планирует остаться в Турине на длительное время.

Агенты нападающего ведут переговоры с руководством Ювентуса, однако не могут договориться, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Отмечается, что "старая синьора" предлагает зарплату в размере 10 млн евро в год, тогда как Пауло требует не менее 15 млн.

К слову, аргентинец в сезоне 2019/20 провел 46 матчей в составе Ювентуса, отметился 17 голами и 14 ассистами.

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