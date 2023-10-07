Ювентус у восьмому турі Серії А приймав Торіно (2:0). Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

"Зебри" активно розпочали матч, і Мойзе Кін потужним ударом зумів переправити м'яч у сітку воріт. Арбітри зафіксували офсайд. До перерви майже вся боротьба Ювентуса та Торіно була сконцентрована в центрі поля. В цілому команди не змогли створити серйозних проблем одна одній.

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Після перерви Ювентус провів швидку атаку, заробивши кутовий. Зі стандарту забив Федеріко Гатті. VAR довго аналізував епізод, оскільки була підозра на офсайд, але все ж гол "б'янконері" зарахували. Торіно провів кілька атак, які не призвели до якісних моментів. А ось Юве на 59 хвилині провів небезпечну атаку. Мілік не зумів переграти голкіпера Торіно. І знову з кутового "зебри" засмутили "биків". Все той же поляк оформив другий гол. 2:0 – підсумок дербі.

Ювентус набрав 17 балів і розташувався на третій сходинці в турнірній таблиці Серії А. Торіно з 9 очками перебуває на 12 місці.

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