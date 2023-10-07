Ювентус в восьмом туре Серии А принимал Торино (2:0). Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

"Зебры" активно начали матч, и Мойзе Кин мощным ударом сумел переправить мяч в сетку ворот. Арбитры зафиксировали офсайд. До перерыва почти вся борьба Ювентуса и Торино была сконцентрирована в центре поля. В целом команды не смогли создать проблем друг для друга.

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После перерыва Ювентус провел быструю атаку, заработав угловой. Со стандарта забил Федерико Гатти. VAR долго анализировал эпизод, поскольку было подозрение на офсайд, но все же гол "бьянконери" засчитали. Торино провел несколько атак, которые не привели к качественным моментам. А вот Юве на 59 минуте провел опасную атаку. Милик не сумел переиграть голкипера Торино. И снова с углового "зебры" огорчили "быков". Все тот же поляк оформил второй гол. 2:0 – итог дерби.

Ювентус набрал 17 баллов и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Серии А. Торино с 9 очками находится на 12 месте.

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