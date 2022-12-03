Нападник збірної Сербії Душан Влаховіч скористався можливістю різко відреагувати на плітки про себе.

Днями форварда балканців звинуватили у походеньках з коханими своїх товаришів по збірній – Предрага Райковіча і Неманьї Гуделя. Влаховіч в інтерв'ю спростував цю інформацію, а потім додав аргументів на полі.

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Представник Ювентуса відзначився голом, зробивши рахунок 2:1 у матчі третього туру ЧС проти Швейцарії. Влаховіч не вигадав нічого кращого, як схопитися за свій член перед десятками камер. Ймовірно, це було категоричне прохання не втручатися у його особисте життя.

Dusan Vlahović reaction after scoring… and after so many fake rumours about his private life. #Qatar2022 pic.twitter.com/N2od2me4vT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2022

Зауважимо, що сам поєдинок навряд додав Влаховічу настрою. Серби зрештою програли 2:3 і вилетіли з чемпіонату світу.

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