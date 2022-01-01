Нападник Ювентуса Альваро Мората, права на якого належать Атлетіко, має досить невизначене майбутнє.

Ювентус вирішив не викуповувати Морату з Атлетіко – туринці мають змогу оформити повноцінний трансфер, якщо виплатять 40 млн євро, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Барселона узгодила контракт з Моратою

Барселона вже зробила пропозицію іспанцю, якого хотів би бачити у команді Хаві. Втім, Юве може і не відпустити Морату, якщо не знайде заміну форварду. Туринці вже відмовились від потенційного обміну іспанця на Депая з Барселоною.

У нинішньому сезоні Мората провів 23 матчі за Ювентус у всіх змаганнях, у яких оформив 7 голів і 3 асисти.

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