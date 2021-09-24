Ювентус та Дибала узгодили новий контракт – сторони запланували фінальну зустріч
12:08 - Читать на русском
Нападник Ювентуса Пауло Дибала продовжить захищати кольори туринського клубу.
Ювентус переконав Пауло Дибалу підписати новий контракт з туринським клубом до літа 2025-го, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.
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Сьогодні, 24 вересня, представники 27-річного аргентинця та "Старої Синьйори" зустрінуться, щоб закрити угоду. Варто відзначити, що чинний контракт Пауло з Юве завершується влітку 2022 року.
У нинішньому сезоні Серії А Дибала провів 4 матчі, в яких відзначився голом та двома асистами.
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