Ювентус переконав Пауло Дибалу підписати новий контракт з туринським клубом до літа 2025-го, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Артур потрапив у ДТП на своєму Ferrari – "чорна смуга" зірки Ювентуса триває

Сьогодні, 24 вересня, представники 27-річного аргентинця та "Старої Синьйори" зустрінуться, щоб закрити угоду. Варто відзначити, що чинний контракт Пауло з Юве завершується влітку 2022 року.

У нинішньому сезоні Серії А Дибала провів 4 матчі, в яких відзначився голом та двома асистами.

Чи є життя після Конте – Ювентус уже списали, Інтер повинен остерігатися не лише Аталанти, а й Шахтаря