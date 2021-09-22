Бразилець не виходив на поле з травня, коли відіграв півгодини в матчі останнього туру минулого сезону проти Болоньї (4:1). Відтоді Артур заліковує травму. Щоправда, ушкодження 25-річний хавбек зазнав ще в лютому, але був прооперований лише влітку.

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Сьогодні футболіст повинен був пройти планове обстеження у медичному центрі Ювентуса, куди й прямував на Ferrari. На жаль, дістатися до J-Medical не судилося. На шляху до клініки Артур потрапив у ДТП. Винуватцем аварії був інший учасник руху, а футболіст не постраждав, повідомляє Goal.

Нагадаємо, бразилець опинився у Турині влітку 2020 року. Ювентус заплатив Барселоні за права на Артура 72 млн євро. Відтоді півзахисник зіграв у складі "б'янконері" 32 матчі, у яких забив один гол.

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