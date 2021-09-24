Дербі двох "чорно-синіх" команд повинен стати окрасою старту сезону в Серії А та чіткіше окреслити коло претендентів на чемпіонський титул. Інтер після прощання з Антоніо Конте та кількома лідерами дещо несподівано потужно розпочав кампанію. Колектив Сімоне Індзагі лише одного разу втратив очки. Аталанта подібним похизуватися не може. У бергамасків лише на три очки менше, але набирали вони їх з великими проблемами. Зрештою, вже проти Сассуоло моментами ми бачили саме ту команду Джан П'єро Гасперіні, до якої звикли.

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Вже звично перед подібними матчами La Gazzetta dello Sport поспілкувалася з людиною, причетною до історії обох команд. Цього разу це справжня легенда. П'єтро Фанна входить до вузького кола гравців, які вигравали чемпіонат Італії у складі трьох різних команд. Також це вдавалося Джованні Феррарі, Філіппо Каваллі, Серджіо Горі, Альдо Серені та Аттіліо Ломбардо. Ми знаємо, що Аталанта не вигравала Скудетто. Фанна робив це у складі Верони, Ювентуса та Інтера. У свої 63 італієць продовжує активно стежити за футболом. Тренерська кар'єра у нього не склалася. На межі тисячоліть попрацював асистентом у Вероні та Венеції. На цьому й усе.

П'єтро Фанна перші кроки на професіональному рівні робив у Бергамо, але не приховує, що Інтер для нього куди важливіший. "Аталанта – це сім'я. Я приїхав в Бергамо у 14 років із Фриулі і поїхав у 19, коли був чоловіком. Там я також зустрів свою дружину. Жителі Бергамо, як і фриульці, працелюбні. Найкращий спогад – це той гол на Сан-Сіро в матчі Мілан – Аталанта у Кубку Італії. Я завжди був інтерістою. Після Скудетто з Вероною я вирішив повернутися в гру. Команда серця шукала мене.

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Це були непрості роки/ Команду очолював Іларіо Кастаньєр, якого потім звільнили. Прийшов Маріо Корсо, а потім Джованні Трапатооні. З часів у Юве, які передували виступам у Вероні, з ним не було належних стосунків. Він вважав за краще поставити мене праворуч у півзахисті. За 5 років у Турині я відіграв на своїй позиції лише близько дюжини матчів. Проблема повернулася в Інтері ще до того, як приїхав Алессандро Бьянкі. Тренер часто прикривався, ставлячи у склад Прокаччіні або Барезі. Я завжди поважав вибір Трапа, але ніколи не розумів його".

Ми вже загадали, що з тренерством у Фанни нічого не вийшло. Однак нинішній стан команд він оцінює з ґрунтовним знанням теми. Від легенди не приховаєш ні сильні, ні вразливі риси Інтера та Аталанти. "Бачив Інтер у матчі, який вони виграли у Вероні (3:1). Вони не показували суперрезультативність, ризикували пропустити другий гол, але завдяки якості та досвіду їм це зійшло з рук. Перемога у Флоренції (3:1) набагато важча. Італьяно – хороший фахівець. Він сильний. Я добре його знаю, оскільки тренував у Вероні, коли був асистентом Чезаре Пранделлі. У Інтер Сімоне Індзагі все добре, але одного місяця недостатньо.

Звісно, мені подобається Аталанта. Вона була сильною протягом останніх років і є єдиною італійською командою, яка грає з інтенсивністю європейських грандів. Госенс та Дзаппакоста? Я завжди думав, що у команд з хорошою грою повинні бути сильні флангові футболісти. Не лише фізично, але передусім технічно. Інтер та Аталанта в хорошій формі. Важко сказати, чим закінчиться матч у суботу. Ті, хто не втрачатиме концентрації ні на мить, переможуть. З Джеко і Лаутаро, можливо, Інтер сильніший в атаці, але темп Аталанти важко витримати".

Фанна вважає, що Антоніо Конте залишив Сімоне Індзагі хороший спадок. Щоправда, повторити успіх Інтеру буде важко, хоч П'єтро й викреслив Ювентус із претендентів на Скудетто. "Куди б він не прийшов – Конте перемагає. В минулому сезоні я був вражений тим, що спочатку він відставав на 5 або 6 очок. Але коли він знайшов баланс... Джеко сильно відрізнявся від Лукаку. Хакімі був лідером. Я вважаю, що ключем до успіху Індзагі є створення команди, яка добре грає разом. Здається, він на правильному шляху. Ще й тому, що у нього в розпорядженні гравці, які набули великої впевненості після завоювання Скудетто. Вони знають, як перемагати. Апетит, як відомо, приходить під час їжі.

Цього року боротьба за чемпіонство, думаю, буде збалансованою. Рівень команд став вищим. Мілан, Аталанта, Рома та Наполі будуть турбувати Бареллу і компанію. Ювентус? Аллегрі заперечить одним із перших, але я в це не вірю. Як і в інших великих команд Європи (я говорю про Реал та Барселону), у Ювентуса зараз непростий період. Стара гвардія наблизилася до завершення або починає не витримувати рівень, а молодь ще не готова. А щоб побудувати будинок, потрібно починати з фундаменту".

Як і кожен фанат Інтера, П'єтро Фанна все ще чекає на успіхи в Лізі чемпіонів. Після шести років відсутності в найпрестижнішому клубному турнірі Європи ось уже три сезони "нерадзуррі" не можуть подолати груповий етап. Фанна вірить, що цього року 1/8 фіналу – досяжна ціль для Інтера, але не можна недооцінювати Шахтар. "Як вже було сказано, у Аталанти правильний менталітет і, фактично, у минулих двох сезонах Ліги чемпіонів вони заявили про себе. Зараз їх всі поважають. Інтер може вийти у плей-офф, але у вівторок з Шахтарем їм доведеться викластися на всі сто".

Переклад та адаптація - Вадим Грищук

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