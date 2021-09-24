Ювентус убедил Пауло Дибалу подписать новый контракт с туринским клубом до лета 2025-го, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Артур попал в ДТП на своем Ferrari – "черная полоса" звезды Ювентуса продолжается

Сегодня, 24 сентября, представители 27-летнего аргентинца и "Старой Синьоры" встретятся, чтобы закрыть сделку. Стоит отметить, что действующий контракт Пауло с Юве завершается летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел 4 матча, в которых отметился голом и двумя ассистами.

Чи є життя після Конте – Ювентус уже списали, Інтер повинен остерігатися не лише Аталанти, а й Шахтаря