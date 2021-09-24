Ювентус и Дибала согласовали новый контракт – стороны запланировали финальную встречу
12:09 - Читати українською
Нападающий Ювентуса Пауло Дибала продолжит защищать цвета туринского клуба.
Ювентус убедил Пауло Дибалу подписать новый контракт с туринским клубом до лета 2025-го, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Артур попал в ДТП на своем Ferrari – "черная полоса" звезды Ювентуса продолжается
Сегодня, 24 сентября, представители 27-летнего аргентинца и "Старой Синьоры" встретятся, чтобы закрыть сделку. Стоит отметить, что действующий контракт Пауло с Юве завершается летом 2022 года.
В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел 4 матча, в которых отметился голом и двумя ассистами.
Чи є життя після Конте – Ювентус уже списали, Інтер повинен остерігатися не лише Аталанти, а й Шахтаря
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter