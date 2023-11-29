Шевченка пропонували Мілану на посаду головного тренера, – журналіст
Легенда Мілана Андрій Шевченко мав змогу замінити Стефано Піолі на чолі "россонері".
Деякі посередники пропонували Андрія Шевченка на посаду тимчасового наставника Мілана до кінця сезону, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
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Втім, керівництво "россонері" не повністю переконане кандидатурою легендарного українця. Додамо, що контракт Стефано Піолі чинний до червня 2025-го.
Нагадаємо, що Шевченко працював головним тренером збірної України з 2016-го по 2021 рік, вивівши "синьо-жовтих" у 1/4 фіналу Євро-2020. Також Андрій Миколайович тренував Дженоа з листопада 2021-го по січень 2022 року.
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