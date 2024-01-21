Ювентус у цьому сезоні повернувся до боротьби за Скудетто. Команда Макса Аллегрі не показує красивий футбол, але вміє здобувати перемоги. Сьогодні "б'янконері" обіграли Лечче, помучившись у першому таймі.

Маліновський став найгіршим у матчі проти дна Серії А – Дженоа вирвала перемогу завдяки дурному пенальті

Моменти з'явилися вже по перерві. На ударній позиції опинявся, звичайно, Влаховіч. Саме він в підсумку став героєм зустрічі, оформивши дубль. Спершу серб скористався пасом Камб'ясо, а потім заніс м'яч у сітку після удару Маккенні.

Крапку в матчі поставив Бремер – виграв повітря під час подачі у штрафний майданчик. Ювентус спокійно переміг, набрав 52 очки та вийшов на перше місце Серії А. Інтер відстає на один пункт, але має гру в запасі.