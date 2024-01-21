Ювентус в этом сезоне вернулся в борьбу за Скудетто. Команда Макса Аллегри не показывает красивый футбол, но умеет одерживать победы. Сегодня "бьянконери" обыграли Лечче, помучившись в первом тайме.

Малиновский стал самым плохим в матче против дна Серии А – Дженоа вырвала победу благодаря глупому пенальти

Моменты появились уже после перерыва. На ударной позиции оказывался, конечно, Влахович. Именно он в итоге стал героем встречи, оформив дубль. Сначала серб воспользовался пасом Камбьясо, а затем занес мяч в сетку после удара Маккенни.

Точку в матче поставил Бремер – выиграл воздух во время подачи в штрафную. Ювентус спокойно победил, набрал 52 очка и вышел на вершину Серии А. Интер отстает на один пункт, но имеет игру в запасе.