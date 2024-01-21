Салернітана і Дженоа зустрічались в рамках 21-го туру Серії А. Звіт про матч за участю Руслана Маліновського читайте на "Футбол 24".

Руслан Маліновський вийшов у основі і став свідком жахливого старту Дженоа. "Грифони" вже на 2-й хвилині примудрилися пропустити від найгіршої команди Серії А. Брадаріч з лівого флангу виконав простріл в район позначки пенальті, де Мартегані залишився зовсім без нагляду.

Маліновський непогано приклався з дальної відстані і змусив вступати в гру 38-річного Очоа. Незабаром мегадосвідченому мексиканцю таки довелося капітулювати. Бадель та Ретегі удвох розірвали оборону Салернітани, і форвард збірної Італії потужно пробив у ближній кут – 1:1. Трибуни якимось сміттям влучили у голову автора гола, проте той обійшовся без удаваних мук і продовжив зустріч.

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Ураганний старт не отримав продовження. Команди забули дороги до воріт і зійшлися на нічиїй до відпочинку. Маліновський роздав кілька непоганих розрізних передач в атаку, але партнери не могли вигадати якісного розвитку.

Друга половина стала продовженням нудьги, допоки Ловато не вигадав пенальті на свої ворота. Центрбек Салернітани рукою перервав "свічку" в карному майданчику. Гудмундссон ударом по центру реалізував 11-метровий. Дев'ятий гол ісландця, який іде серед найкращих бомбардирів Серії А.

Дуже швидко господарі могли заробити свій пенальті, проте Бані встиг сфолити до лінії штрафного. Кандрева могутнім ударом ледь не зламав поперечку. Дженоа довела справу до важкої перемоги, піднялася на 11-ту сходинку і відірвалася від зони вильоту на 8 очок. Салернітана залишається на дні таблиці, маючи 6 пунктів дефіциту для порятунку.

Маліновський провів бліду гру і отримав від Sofa Score оцінку 6,3 – найгіршу на дві команди. Дженоа дуже бракувало диспетчерських здібностей українця, але лінія атаки самотужки принесла потрібний результат.

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