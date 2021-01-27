Кубок Італії, 1/4 фіналу

Ювентус – СПАЛ – 4:0

Голи: Мората, 16 (п), Фработта, 33, Кулусевскі, 79, К'єза, 90+4

Команді Андреа Пірло на цій стадії турніру дістався найлегший суперник – єдиний колектив, який не грає в еліті. Проте недооцінювати СПАЛ не варто. Це в 1/8 фіналу зробив Сассуоло і жорстко поплатився. Туринці теж вийшли далеко не основним складом, але довжина лави для запасних дозволяє кардинально не просідати у класі.

Маліновський забив дебютний м'яч у Кубку Італії – відео гола у ворота Лаціо

Саме в таких матчах резервісти повинні доводити свої амбіції. Щоправда, перший гол створили лідери. Вікарі у власному штрафному завалив Рабйо. Арбітр спочатку показав французу жовту за симуляцію, тому втрутився відеоасистент. Після перегляду повтору сумніви відпали – пенальті. Мората підійшов до позначки і впевнено забив.

Не забарився і другий м'яч. Кулусевсі самотужки продерся у штрафний СПАЛа, хитнув відразу кількох суперників і відпасував під удар Фработті. Джанлука прицільним ударом увігнав м'яч під самісіньку стійку. Не можна сказати, що гості знітилися. Навпаки, біля воріт Буффона почала час від часу виникати гострота. Найнебезпечнішим вийшов постріл Флоккарі. Однак до перерви рахунок більше не змінювався.

Після відпочинку Юве був налаштований збільшити перевагу. Туринці добряче затиснули свого суперника, а моменти забити були у Деміраля та Кулусевскі. СПАЛ вистояв і почав намагатися "кусати" у відповідь. Виходило так собі. Майстерності захисників "б'янконері" вистачало навіть для того, щоб встигати виправляти власні помилки.

Ближче до середини другого тайму темп остаточно "просів". Головною подією стала травма Морати, через яку Альваро покинув поле. СПАЛ відчайдушно атакував, але брак майстерності не дозволяв довести справу до завершального удару. А на 79-й хвилині гості пропустили третій. Заслужений гол забив Кулусевскі, скориставшись пасом К'єзи. Вже у компенсований час Федеріко довів рахунок зовсім до непристойного.

Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу Ювентуса. У півфіналі Кубка Італії на команду Андреа Пірло чекає перший у цьому розіграші по-справжньому серйозний суперник. Щоб вийти у фінал доведеться здолати Інтер на чолі з Антоніо Конте.

Аталанта – Лаціо: Маліновський страждав, але все змінив голом – "богиня" виграла перестрілку і вийшла в 1/2 Кубка Італії