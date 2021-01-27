Український півзахисник Руслан Маліновський знову відзначився результативним пострілом за свою команду. Відео гола дивіться на "Футбол 24".

У чвертьфіналі Кубка Італії Аталанта приймала Лаціо. Забивши першими вже на перших хвилинах, бергамаски до середини тайму поступались супернику з рахунком 1:2.

Маліновський голом допоміг Аталанті перестріляти Лаціо та вийти у півфінал Кубка Італії

Та на 37-й хвилині своє слово сказав наш Руслан Маліновський. Колумбійський форвард господарів Луїс Мурієль правим флангом увірвався у штрафний майданчик суперника, накрутив кількох захисників і відкинув в район одинадцятиметрової позначки, де вже чатував українець. Постріл Руслана у правий кут воріт знову вирівняв шанси обох команд на прохід у наступний раунд змагань.

До слова, це перший гол Маліновського в рамках турніру. Матч проти Лаціо став для українця третім в Кубку Італії. До цього він виходив у минулому сезоні проти Фіорентини (1:2) та у нинішній кампанії проти Кальярі (3:1).

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