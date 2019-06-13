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Ювентус начал переговоры с Манчестер Юнайтед по Погба, – Di Marzio

12:45 22 Читати українською
Ювентус начал переговоры с Манчестер Юнайтед по Погба, – Di Marzio
Поль Погба / Фото Reuters

Лидер Манчестер Юнайтед Поль Погба может вернуться в Серию А.

Боссы Ювентуса серьезно настроены на подписании Поля Погба, сообщает Di Marzio.

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По информации авторитетного итальянского издания, туринцы уже начали переговоры с "красными дьяволами" о трансфере 26-летнего хавбека.

Помешать переходу Поля в лагерь действующего чемпиона Италии может мадридский Реал, который также интересуется услугами француза.

За прошлый сезон АПЛ Погба провел 35 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 9-ю ассистами.

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Италия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Поль Погба Поль Погба Ювентус Ювентус Трансферы Манчестер Юнайтед
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