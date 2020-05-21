toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Ювентус розпочав перемовини щодо трансферу Погба

22:39 166 Читать на русском
Ювентус розпочав перемовини щодо трансферу Погба
Поль Погба / Фото Instagram

Туринці наближаються до повернення лідера Манчестер Юнайтед.

Ювентус розпочав перемовини з Міно Райолою, агентом французького хавбека Поля Погба, повідомляє le10sport.

Фред переконує Погба залишитися в Манчестер Юнайтед

Туринці хочуть повернути зірку Манчестер Юнайтед до свого табору вже під час літнього трансферного вікна. Чинний контракт Поля з МЮ розрахований літа 2021-го.

Нагадаємо, француз вже захищав кольори Юве у 2012-2016 роках. У нинішньому сезоні АПЛ Погба провів лише 7 матчів через травми.

Гвардіола має вирішення "вічної" проблеми Манчестер Сіті – Зінченко та Менді ризикують втратити позиції

blog_ava
Збірна України дізналася домашні стадіони для матчів Ліги націй, кваліфікації ЧС-2022 та спарингів – є кілька нових арен
17:52
9050
Теги
Трансфери Італія Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Ювентуса Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Міно Райола
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
8
хв
Динамо
14:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук