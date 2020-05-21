Ювентус розпочав перемовини щодо трансферу Погба

Україна — 22:24 873
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Інтернасьйонал боротиметься з іменитими клубами за Тайсона
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Шахтар – Динамо: клуби домовилися про перенесення матчу – відома нова датаУкраїна — 20:44 3125
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Збірна України дізналася домашні стадіони для матчів Ліги націй, кваліфікації ЧС-2022 та спарингів – є кілька нових аренЛіга націй — 17:52 9050
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Манчестер Сіті розробив комплект оригінальної форми – не обійшлось без українських мотивівАнглія — 17:27 1632
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Динамо втратило Циганкова та ще кількох гравців незадовго до матчу з ШахтаремУкраїна — 16:12 6175