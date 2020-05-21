Ювентус розпочав перемовини щодо трансферу Погба

Туринці наближаються до повернення лідера Манчестер Юнайтед.

Ювентус розпочав перемовини з Міно Райолою, агентом французького хавбека Поля Погба, повідомляє le10sport.

Фред переконує Погба залишитися в Манчестер Юнайтед

Туринці хочуть повернути зірку Манчестер Юнайтед до свого табору вже під час літнього трансферного вікна. Чинний контракт Поля з МЮ розрахований літа 2021-го.

Нагадаємо, француз вже захищав кольори Юве у 2012-2016 роках. У нинішньому сезоні АПЛ Погба провів лише 7 матчів через травми.

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