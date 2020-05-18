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Фред переконує Погба залишитися в Манчестер Юнайтед

18 травня 23:50 91 Читать на русском
Фред переконує Погба залишитися в Манчестер Юнайтед
Фред і Погба / Getty images

Бразильський півзахисник Манчестер Юнайтед Фред закликав свого одноклубника Поля Погба не змінювати команду.

"Погба відмінний футболіст. Люди, що працюють з ним кожен день, знають це. Всі, хто дивився чемпіонат світу і бачив його гру, знають, що він чудовий гравець. І звичайно ж, ми хочемо, щоб він залишився. Тому що він багато дає нашій команді. У нього дивовижні якості, він дуже сильний гравець, саме для АПЛ.

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Він знає, як потрібно грати в Англії. Я хочу, щоб він залишився, тому що впевнений, що він нам дуже допоможе. Ми з ним граємо на одній позиції, але чим більше хороших гравців в команді, тим краще. Неможливо побудувати команду тільки з 11 гравців. Нам потрібен сильний склад. Тому я дуже сподіваюся, що він нікуди не піде. Якщо Поль залишиться, це буде відмінне підсилення нашого складу", – сказав Фред в ефірі телеканалу Esporte Interativo.

Нагадаємо, на Погба полює низка європейських грандів, фаворитом серед яких називають Реал. Зінедін Зідан дуже хоче бачити француза у своїй команді. Водночас, Інтер та Ювентус розраховують повернути 27-річного хавбека в Серію А.

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Поль Погба Поль Погба Фред Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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