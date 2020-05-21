Ювентус начал переговоры по трансферу Погба

Украина — 20:44 314
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Шахтер – Динамо: клубы договорились о переносе матча – известна новая дата
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Сборная Украины узнала домашние стадионы для матчей Лиги наций, квалификации ЧМ-2022 и спаррингов – есть новые ареныЛига наций — 17:54 468
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Манчестер Сити разработал комплект оригинальной формы – не обошлось без украинских мотивовАнглия — 17:27 234
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Динамо потеряло Цыганкова и еще нескольких игроков незадолго до матча с ШахтеромУкраина — 16:12 791
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Шевченко рискует потерять ассистента – тренер сборной Украины может вернуться в МиланСборная Украины — 15:05 298