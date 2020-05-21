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Ювентус начал переговоры по трансферу Погба

22:41 9 Читати українською
Ювентус начал переговоры по трансферу Погба
Поль Погба / Фото Instagram

Туринцы приближаются к возвращению лидера Манчестер Юнайтед.

Ювентус начал переговоры с Мино Райолой, агентом французского хавбека Поля Погба, сообщает le10sport.

Фред убеждает Погба остаться в Манчестер Юнайтед

Туринцы хотят вернуть звезду Манчестер Юнайтед в свой лагерь уже во время летнего трансферного окна. Действующий контракт Поля МЮ рассчитан лета 2021-го.

Напомним, француз уже защищал цвета Юве в 2012-2016 годах. В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел лишь 7 матчей из-за травм.

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