Лаціо перед перервою на матчі збірних обіграв Наполі, дещо компенсувавши провали з Лечче та Дженоа. Натомість Ювентус майже максимально скористався сприятливим календарем на старті сезону, втративши очки лише з Болоньєю. У минулій кампанії ці команди обмінялися домашніми перемогами з мінімальною перевагою.

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Команда Мауріціо Саррі забрала собі м'яч, створивши ідеальні умови для Макса Аллегрі. Це той аленатторе, який найбільше цінує ефективність. Саме це слово якнайкраще пасує, аби описати перший тайм. Лаціо майже вдвічі більше володів м'ячем, навіть більше бив по воротах, але забивали лише туринці. Спочатку Локателлі вирізав класну передачу на Влаховіча, а потім К'єза потужним ударом заспокоїв метушню в чужому штрафному.

Після перерви Лаціо ще більше посилив контроль, але головне, що почав створювати моменти. Гол Луїса Альберто був логічним завершенням цього процесу. Слід вкотре відзначити майстерність іспанця, який забив дуже красивий м'яч. Втім, Юве не дав розгорітися надіям суперника на камбек. Все вирішив клас Влаховіча, який прийняв дальній пас від Маккені та в оточенні трьох суперників примудрився точно пробити. Четвертий гол серба у сезоні.

Завдяки цій перемозі тепер в активі Ювентуса 10 очок та одноосібне перше місце в турнірній таблиці Серії А. Однак вже після міланського дербі туринці щонайменше будуть ділити лідерство. Лаціо, програвши вже втретє, поки залишається п'ятнадцятим.