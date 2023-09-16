Лацио уступил Ювентусу (1:3) в рамках 4-го тура Серии А. Счет и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лацио перед перерывом на матче сборных обыграл Наполи, несколько компенсировав провалы с Лечче и Дженоа. Ювентус почти максимально воспользовался благоприятным календарем на старте сезона, потеряв очки только с Болоньей. В прошедшей кампании эти команды обменялись домашними победами с минимальным преимуществом.

Команда Маурицио Сарри забрала себе мяч, создав идеальные условия для Макса Аллегри. Это тот аленатторе, который больше всего ценит эффективность. Именно это слово лучше всего подходит, чтобы описать первый тайм. Лацио почти вдвое больше владел мячом, даже больше бил по воротам, но забивали только туринцы. Сначала Локателли вырезал классную передачу на Влаховича, а затем Кьеза мощным ударом успокоил суматоху в чужой штрафной.

После перерыва Лацио еще больше усилил контроль, но главное, что начал создавать моменты. Гол Луиса Альберто являлся логическим завершением этого процесса. Следует еще раз отметить мастерство испанца, забившего очень красивый мяч. Впрочем, Юве не дал разгореться надеждам соперника на камбэк. Все решил класс Влаховича, который принял дальний пас от Маккени и в окружении трех соперников умудрился точно пробить. Четвертый гол серба в сезоне.

Благодаря этой победе теперь в активе Ювентуса 10 очков и первое место в турнирной таблице Серии А. Однако уже после миланского дерби туринцы по меньшей мере будут делить лидерство. Лацио, проиграв уже в третий раз, пока остается пятнадцатым.