Португалець надіслав до туринської прокуратури запит на відповідні документи і готується звертатися в суд, інформує La Gazzetta dello Sport.

Бонуччі подасть до суду на Ювентус

В розпал пандемії коронавірусу Роналду та Ювентус уклали таємну угоду про відтермінування зарплатні. Сума зібралася чималенька – 19,9 млн євро. Кріш покинув Турин ще 2 роки тому, але досі не дочекався обіцяних грошей. Нападник Аль-Насра втомився і вирішив з'ясовувати стосунки в суді.

Натомість Ювентусу вдалося мирно домовитися з Пауло Дибалою. Клуб виплатив аргентинцю 3 млн євро боргу, і той більше не має претензій до керівництва "Старої Синьйори".

Ювентус перестав платити Погба зарплату