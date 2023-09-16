Роналду буде судитися з Ювентусом через величезні борги – сума вражає
12:51 - Читать на русском
Кріштіану Роналду не збирається пробачати Ювентусу давні заборгованості щодо зарплатні.
Португалець надіслав до туринської прокуратури запит на відповідні документи і готується звертатися в суд, інформує La Gazzetta dello Sport.
Бонуччі подасть до суду на Ювентус
В розпал пандемії коронавірусу Роналду та Ювентус уклали таємну угоду про відтермінування зарплатні. Сума зібралася чималенька – 19,9 млн євро. Кріш покинув Турин ще 2 роки тому, але досі не дочекався обіцяних грошей. Нападник Аль-Насра втомився і вирішив з'ясовувати стосунки в суді.
Натомість Ювентусу вдалося мирно домовитися з Пауло Дибалою. Клуб виплатив аргентинцю 3 млн євро боргу, і той більше не має претензій до керівництва "Старої Синьйори".
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter