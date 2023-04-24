Маліновський відреагував на чергову перемогу Марселя – клуб українця претендує на вихід в Лігу чемпіонів
13:40 - Читать на русском
Півзахисник Марселя Руслан Маліновський був емоційним після перемоги над Ліоном у поєдинку 32-го туру Ліги 1.
Маліновський долучився до перемоги Марселя над Ліоном (2:1), відігравши повний матч. Українець в своєму Instagram лаконічно підбив підсумки зустрічі.
Божевільна перемога команди Маліновського у відеоогляді матчу Ліон – Марсель – 1:2
"Важливі 3 пункти!!! Ще 6 фіналів попереду, хлопці, всі разом до кінця", – написав Маліновський у дописі під світлиною.
Зауважимо, що ця перемога дозволила Марселю набрати 67 очок – відставання від ПСЖ становить 8 пунктів.
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