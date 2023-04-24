Півзахисник Марселя Руслан Маліновський був емоційним після перемоги над Ліоном у поєдинку 32-го туру Ліги 1.

Маліновський долучився до перемоги Марселя над Ліоном (2:1), відігравши повний матч. Українець в своєму Instagram лаконічно підбив підсумки зустрічі.

Божевільна перемога команди Маліновського у відеоогляді матчу Ліон – Марсель – 1:2

"Важливі 3 пункти!!! Ще 6 фіналів попереду, хлопці, всі разом до кінця", – написав Маліновський у дописі під світлиною.

Зауважимо, що ця перемога дозволила Марселю набрати 67 очок – відставання від ПСЖ становить 8 пунктів.

Марсель драматично обіграв Ліон – Маліновський помучив чемпіона світу та отримав пристойні оцінки