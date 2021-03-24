Керівництво Ювентуса більше не має бажання експериментувати з молодими тренерами та планує довірити команду досвідченому фахівцю.

До шорт-листа туринського клубу потрапили: Зінедін Зідан (Реал), Массіміліано Алегрі, Роберто Манчіні (збірна Італії), Лучано Спаллетті та Сімоне Індзагі (Лаціо), повідомляє AS.

Недвед озвучив майбутнє Роналду та Пірло в Ювентусі

Чинний наставник Юве Андреа Пірло може навіть не допрацювати до завершення нинішнього сезону. Рішення щодо майбутнього 41-річного фахівця ухвалюватиметься після найближчих матчів туринців у Серії А. Якщо Пірло звільнять раніше, то дограватиме сезон його асистент Ігор Тудор.

Юве вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись Порту в 1/8 фіналу. У Серії А "Стара Синьйора" зберігає лише примарні шанси на чемпіонство, відстаючи від Інтера на 10 очок.

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