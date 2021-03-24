Руководство Ювентуса больше не желает экспериментировать с молодыми тренерами и планирует доверить команду опытному специалисту.

В шорт-лист туринского клуба попали: Зинедин Зидан (Реал), Массимилиано Аллегри, Роберто Манчини (сборная Италии), Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги (Лацио), сообщает AS.

Недвед озвучил будущее Роналду и Пирло в Ювентусе

Действующий наставник Юве Андреа Пирло может даже не доработать до конца нынешнего сезона. Решение о будущем 41-летнего специалиста будет приниматься после ближайших матчей туринцев в Серии А. Если Пирло уволят раньше, то доигрывать сезон будет его ассистент Игор Тудор.

Юве вылетел из Лиги чемпионов, уступив Порту в 1/8 финала. В Серии А "Старая Синьора" сохраняет только призрачные шансы на чемпионство, отставая от Интера на 10 очков.

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