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Голевая феерия и автогол Буффона в видеообзоре матча Ювентус – Рома – 3:1

08:00 174 Читати українською
Голевая феерия и автогол Буффона в видеообзоре матча Ювентус – Рома – 3:1
Ювентус – Рома – 3:1 / Фото из открытых источников

Ювентус в рамках матча четвертьфинала Кубка Италии уверенно переиграл Рому (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

26’ Криштиану Роналду
38’ Родриго Бентанкур
45+2’ Леонардо Бонуччи
 
Джанлуиджи Буффон 50’
26’ Криштиану Роналду
38’ Родриго Бентанкур
45+2’ Леонардо Бонуччи
50’ Джанлуиджи Буффон

В рамках 1/4 Кубка Италии Ювентус принимал команду экс-тренера Шахтера Рому. Уже в середине тайма Криштиану Роналду открыл счет в матче: прорвавшись по левому флангу на край вратарской он пробил точно в дальний угол ворот. Впоследствии Родриго Бентанкур разогнав контратаку, получил пас обратно на линии штрафной и, переиграв Манчини, пробил под левую штангу. Мяч рикошетом от каркаса ворот влетел в сетку!

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В добавленное к первому тайму время Ювентус разыграл угловой, после чего Коста выполнил подачу на левый край штрафной, откуда Бонуччи точно пробил головой мимо голкипера.

Несколько подсластить горечь поражения подопечным Фонсеки удалось после перерыва. Ундер сместился с правого фланга в центр и метров с 22-х мощно пробил по центру – мяч рикошетом от перекладины отскочил в руку Буффону, а от нее уже влетел в сетку!

Ювентус вышел в полуфинал Кубка Италии, переиграв в родных стенах Рому – Буффон отметился автоголом

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Ювентус вышел в полуфинал Кубка Италии, переиграв Рому: победа Саррибола, голевая машина Роналду и топ-игра Буффона
03:50
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