Голевая феерия и автогол Буффона в видеообзоре матча Ювентус – Рома – 3:1

Ювентус в рамках матча четвертьфинала Кубка Италии уверенно переиграл Рому (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

В рамках 1/4 Кубка Италии Ювентус принимал команду экс-тренера Шахтера Рому. Уже в середине тайма Криштиану Роналду открыл счет в матче: прорвавшись по левому флангу на край вратарской он пробил точно в дальний угол ворот. Впоследствии Родриго Бентанкур разогнав контратаку, получил пас обратно на линии штрафной и, переиграв Манчини, пробил под левую штангу. Мяч рикошетом от каркаса ворот влетел в сетку!

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В добавленное к первому тайму время Ювентус разыграл угловой, после чего Коста выполнил подачу на левый край штрафной, откуда Бонуччи точно пробил головой мимо голкипера.

Несколько подсластить горечь поражения подопечным Фонсеки удалось после перерыва. Ундер сместился с правого фланга в центр и метров с 22-х мощно пробил по центру – мяч рикошетом от перекладины отскочил в руку Буффону, а от нее уже влетел в сетку!

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