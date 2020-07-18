Ювентус рискует потерять Роналду из-за нового тренера – Сарри висит на волоске, а легенда туринцев может стать палачом

Ювентус на решающем этапе сезона 2019/20 серьезно сдал. В Турине уже сравнивают данный отрезок с кризисом почти 10-летней давности и опасаются потерять Скудетто впервые за 9 сезонов.

Во время ключевого отрезка сезона в чемпионате Италии Ювентус неожиданно забуксовал. Лишь два очка в матчах с Миланом, Аталантой и Сассуоло привели к появлению слухов о возможной отставке Маурицио Сарри с должности главного тренера. Если вспомнить еще и проигранный Наполи финал Кубка Италии, то дела алленаторе идут откровенно не лучшим образом. Да, "Старая синьора" все еще довольно уверенно лидирует в чемпионате, опережая Интер на 6 очков за 5 туров до конца сезона, но в Турине все изрядно опасаются потерять чемпионский титул впервые с сезона 2010/11.

Пирло возглавит молодежку Ювентуса – президент клуба видит легенду тренером основной команды туринцев

Беда пришла там, где никто ее не ждал. Если в атаке у "бьянконери" дела идут вполне нормально (14 голов в последних 5-ти матчах), то действия обороны откровенно оставляют желать лучшего. 11 пропущенных мячей в 5-ти поединках – результат явно не уровень главного фаворита чемпионата. Могло быть еще больше, но Войцех Щенсны в определенных эпизодах творил настоящие чудеса в воротах, спасая Юве от неизбежных поражений. Всего в текущем сезоне Серии А туринцы пропустили в свои ворота 35 голов в 33-х турах. Это уже худший показатель, начиная с кампании 2010/11, а до завершения чемпионата еще 5 туров. Тогда тренером туринцев был Луиджи Дельнери, под руководством которого "Старая синьора" выдала один из худших сезонов за последние десятилетия, финишировав лишь на 7 месте и пропустив в свои ворота 47 голов. Под руководством как Антонио Конте, так и Массимилиано Аллегри Юве неизменно завершал сезон с лучшей обороной чемпионата. Теперь же этот статус удерживает Интер, который пропустил на 1 гол меньше.

В Турине (и не только там) серьезно удивлены последними результатами главного гранда Италии. По мнению Corriere dello Sport, именно последний мини-цикл ярко обнажил главные проблемы Ювентуса. По мнению издания, единственным игроком защиты, который сейчас играет на своем уровне, является лишь Маттейс Де Лигт. Джорджо Кьеллини в матче с Сассуоло вышел впервые после травмы, Леонардо Бонуччи серьезно сдал, а Мерих Демираль только что вернулся после нескольких месяцев отсутствия и требует времени для набирания формы. Есть еще Даниэле Ругани, но его игра тоже оставляет желать лучшего, поскольку он не добавляет никакой уверенности.

Итальянские СМИ уже активно рапортуют о главном претенденте на должность возможного преемника Сарри. Это Маурисио Почеттино, наивысшим достижением которого является выход в финал Лиги чемпионов с Тоттенхэмом в сезоне 2018/19. Скорее всего, Сарри все же доработает до конца сезона (включая Лигу чемпионов), после чего руководство клуба будет принимать решение относительно его будущего.

Правда, боссы туринцев столкнулись с еще одной проблемой. Лидер Юве Криштиану Роналду не в восторге от потенциального прихода Почеттино, поскольку не считает его оптимальным тренером для "Старой синьоры". По мнению португальца, экс-наставник Тоттенхэма – хороший тренер, но у него отсутствует так называемый менталитет победителя, который необходим при работе в Турине. КР7 осознает, что его эпоха в футболе неизбежно подходит к концу, поэтому стремится пополнить свою коллекцию еще несколькими трофеями, которых в карьере Почеттино-тренера все еще нет. Руководство Ювентуса оказалось перед сложным решением – довериться Сарри, который откровенно не убедил, или все же сменить тренера, рискуя испортить отношения с Роналду. Не исключено, что в случае назначения Почеттино Криштиану решится даже на уход из Ювентуса, утверждает Tuttosport со ссылкой на испанские СМИ.

Безусловно, для Маурицио Сарри наступил ключевой момент. Ювентус – тот клуб, в котором судьбу тренера решают результаты и трофеи. В случае отсутствия последних алленаторе не спасет никакая яркая игра. Все зависит от итоге сезона в Серии А и ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона. Как известно, первую игру Криштиану и Ко проиграли со счетом 0:1...

Впрочем, до ЛЧ еще почти 3 недели, а сейчас приоритетом Юве является чемпионский титул, особенно с учетом персоны наставника главного конкурента – Интера. Антонио Конте в свое время считался символом Ювентуса, но сейчас работает в лагере исторического конкурента "бьянконери". Для многих болельщиков Ювентуса переход Конте в Интер стал настоящим ударом, а отношения Антонио с руководством "Старой синьоры" трудно назвать товарищескими. Проиграть чемпионат команде Конте, призрак которого нависает над Турином, станет для Ювентуса будто красной тряпкой для быка. Лидерство в чемпионате – единственное, что пока спасает Сарри от немедленной отставки. Если "нерадзурри" каким-то чудом отыграют 6 очков у подопечных тосканца и впервые за 8 лет отберут у Ювентуса Скудетто, то будущее экс-тренера Наполи и Челси в Турине будет фактически решено.

"Розмовляє українською і сердиться без м'яча": Італія пізнала Маліновського і вже повісила цінник для топ-клубів