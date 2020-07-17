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Почеттіно претендує на тренерське крісло одразу двох топ-клубів Серії А

20:25 - Читать на русском
Почеттіно претендує на тренерське крісло одразу двох топ-клубів Серії А
Маурісіо Почеттіно та Мауріціо Саррі / Фото Goal

Екс-тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно має шанс продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії.

Ювентус та Інтер розглядають кандидатуру Маурісіо Почеттіно на посаду головного тренера своїх клубів, повідомляє The Telegraph.

Конте зізнався, за яких умов готовий покинути Інтер

Туринський клуб може звільнити Мауріціо Саррі, якщо Юве залишиться без трофею Серії А або Ліги чемпіонів. Щодо Інтера, то босси міланців мають претезнії до Антоніо Конте щодо його висловлювань про трансферну політику клубу.

Нагадаємо, восени 2019-го керівництво Тоттенхема відправило Почеттіно у відставку, а на його місце призначили Жозе Моурінью.

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Теги
Мауріціо Мауріціо Саррі Антоніо Антоніо Конте Маурісіо Маурісіо Почеттіно Інтер Інтер Ювентус Ювентус Італія
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