Почеттіно претендує на тренерське крісло одразу двох топ-клубів Серії А

Екс-тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно має шанс продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії.

Ювентус та Інтер розглядають кандидатуру Маурісіо Почеттіно на посаду головного тренера своїх клубів, повідомляє The Telegraph.

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Туринський клуб може звільнити Мауріціо Саррі, якщо Юве залишиться без трофею Серії А або Ліги чемпіонів. Щодо Інтера, то босси міланців мають претезнії до Антоніо Конте щодо його висловлювань про трансферну політику клубу.

Нагадаємо, восени 2019-го керівництво Тоттенхема відправило Почеттіно у відставку, а на його місце призначили Жозе Моурінью.

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