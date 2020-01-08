Ювентус продав Хан Кван Сона в Аль-Духайль – в катарському клубі вже виступають два екс-гравці туринців

Північнокорейський нападник Хан Кван Сон вирішив змінити Серію А на чемпіонат Катару.

Катарський Аль-Духайль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 21-річного форварда.

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Жодних подробиць угоди не повідомляється. Відомо, що Ювентус викупив права на гравця у Кальярі і відразу перепродав його. Хан Кван Сон виступав у чемпіонаті Італії з 2017 року. Він став першим гравцем з Північної Кореї, який забив у Серії А, однак за першу команду Ювентуса не провів жодного матчу.

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Нагадаємо, що у складі Аль-Духайля вже були два колишні гравці туринців – захисник Мехді Бенатія та форвард Маріо Манджукіч.