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Ювентус продал Хан Кван Сона в Аль-Духайль – в катарском клубе уже выступают два экс-игрока туринцев

8 января 17:30 158 Читати українською
Ювентус продал Хан Кван Сона в Аль-Духайль – в катарском клубе уже выступают два экс-игрока туринцев

Северокорейский нападающий Хан Кван Сон решил сменить Серию А на чемпионат Катара.

Катарский Аль-Духайль на своем официальном сайте объявил о подписании 21-летнего форварда.

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Никаких подробностей сделки не сообщается. Известно, что Ювентус выкупил права на игрока у Кальяри и сразу перепродал его. Хан Кван Сон выступал в чемпионате Италии с 2017 года. Он стал первым игроком из Северной Кореи, который забил в Серии А, однако за первую команду Ювентуса не провёл ни одного матча.

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Напомним, что в составе Аль-Духайля уже были два бывших игрока туринцев – защитник Мехди Бенатия и форвард Марио Манджукич.

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