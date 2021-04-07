У роздягальні ПСЖ трапився розкол після ганебного матчу проти Лілля. Команда Почеттіно не лише програла стратегічну битву за 6 очок, але й розділилась на два табори – Неймар з бразильською колонією та решта гравців. Опальний латиноамериканець вкотре підвів партнерів – це бомба з винятково коротким ґнотом, зазначає L'Equipe. Вже вчетверте його вилучають з поля, й неодмінно на останніх хвилинах.

ПСЖ поступився Ліллю у хамській битві імені Неймара

Ба більше, по ходу нинішнього сезону екс-форвард Барси отримав кілька вимушених "відпусток", що негативно позначилось на результатах ПСЖ. Вересень – коронавірус та червона проти Метца, жовтень – травма й 14 днів на відновлення, грудень – місячна перерва після брутального фолу Тьяго Мендеса, лютий – ще 5 тижнів у лазареті. Здається, Неймар більше часу проводить у фізіотерапевта, ніж на футбольному полі. Складний характер бразильця створює зайву нервозність в колективі. З початку 2020-го він отримав 3 червоні картки, більше, ніж будь-який інший представник Ліги 1. Кілька партнерів висловили йому претензції відразу по завершенні зустрічі з "мастифами".

Неймар продовжив свою істерику після матчу проти Лілля – ледь не почалась бійка

Суперечка з Джало, що ледь не переросла у бійку, виявилась предметом жорсткої критики у французьких медіа: "Через рік Неймару виповниться 30, але він поводиться, наче 15-річний підліток". Деякі ЗМІ навіть припускають, що скандальний форвард навмисне спровокував вилучення, аби пропустити суботній поєдинок проти Страсбурга. Саме ця команда надовго відправила його до лікарні у 2019-му. Остання сутичка, швидше за все, завершиться 3-матчевою дискваліфікацією, тому Ней знову пропустить надважливий відрізок сезону.

Та й ситуація з продовженням контракту розвернулась на 180 градусів. Агенти 29-річної зірки відверто затягують процес. Сторони начебто домовились і по термінах (2026), і по фінансах (збереження нинішнього окладу), проте сам футболіст не поспішає. Можливо, через Мессі, який зараз схиляється до продовження кар’єри на Камп Ноу. Тобто, якщо Неймар справді бажає грати з Лео, треба повертатись в Іспанію. Гравці ПСЖ почуваються використаними, адже вони також "агітували" за трансфер аргентинця, щоб підтримати свого партнера. Насамперед, йдеться про Мбаппе, який сильно "охолов" щодо Неймара, підливають масла у вогонь журналісти.

L'Equipe, зокрема, називає обох низькоефективним дуетом. Неймар та Мбаппе востаннє одночасно забивали чи асистували ще 22 січня – від колишньої хімії не залишилось й сліду. У хітах з Марселем (2:0), Барселоною (4:1) та Ліоном (4:2) виблискував лише Кіліан. Звичайно, бразилець може скаржитись на жахливе невезіння, пропустивши майже половину зустрічей (20 з 43-х) через травми. Однак, його провокативний стиль, намагання присоромити лежачого суперника, нерідко мали кепські наслідки.

У матчі проти Лілля Неймар відверто перетягував ковдру на себе, звідси ж – 24 втрати м'яча. Непотрібний дриблінг замість комбінаційного футболу, слабка взаємодія з Мбаппе, багато програної боротьби… Почеттіно, який лише втретє виставив зі старту обох, раз за разом розчаровано хитав головою. Зрештою, у нього не було ні часу, ні можливостей, аби інтегрувати найбільших зірок команди у нову систему. Свій найкращий матч біля керма ПСЖ колишній наставник "шпор" видав на Камп Ноу – без Неймара, але з дисциплінованим півзахистом. Перед римейком лісабонського фіналу від бразильця очікують щонайменше відповідальності. У Лізі чемпіонів немає місця дитячим помилкам. Можлива поразка від Баварії ще більше оголить крихкість Неймара.

Баварія – ПСЖ: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів