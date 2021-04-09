Ювентус рассматривает вариант звездного аргентинского обмена с ПСЖ – Пауло Дибалу на Мауро Икарди, информирует Football Italia со ссылкой на La Stampa.

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"Бьянконери" уже контактировали с ПСЖ относительно потенциальных трансферов, а Ванде Наре, агенту и жене Мауро, даже назначили встречу. Сейчас вопрос будущего Дибалы в Юве не решен, ведь контракт завершается уже в 2022 году. "Старая синьора" готова рассматривать все возможные варианты.

Интересно, что от потенциального обмена Дибала-Икарди выиграет третья сторона – Интер. "Нерадзурри" при продаже Мауро в ПСЖ прописали в соглашении пункт, согласно которому могут получить 15 млн евро. Это произойдет, если французы продадут Икарди в любой итальянский клуб до 2022 года.

В текущем сезоне Пауло Дибала провел лишь 17 матчей за Ювентус (4 гола и 2 ассиста), у Мауро Икарди в ПСЖ ситуация не слишком лучше – 19 матчей, 7 мячей и 6 результативных передач.

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