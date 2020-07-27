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Ювентус повторив досягнення Динамо і нахабно присоромив Інтер та Мілан

11:23 - Читать на русском
Ювентус повторив досягнення Динамо і нахабно присоромив Інтер та Мілан
Кріштіану Роналду / Getty images

Черговий чемпіонський титул Ювентуса, окрім золотих медалей, приніс клубу чимало рекордів.

45+7’ Кріштіану Роналду
67’ Федеріко Бернардескі
 
Мортен Торсбю 77’
45+7’ Кріштіану Роналду
67’ Федеріко Бернардескі
77’ Мортен Торсбю

Туринці в рамках 36-го туру Серії А обіграли Сампдорію (2:0) і стали недосяжними для конкурентів на вершині турнірної таблиці.

Чемпіонство Ювентуса: клуб встановив історичний рекорд для топ-5 чемпіонатів, а Саррі – Серії А

Цей чемпіонський титул став для Ювентуса дев'ятим поспіль – "Стара синьйора" повторила аналогічні досягнення київського Динамо, Селтіка, Лудогорця, Рейнджерс та ЦСКА Софія.

Окрім того, команда Мауріціо Саррі присоромила своїх головних опонентів у Італії – міланські гранди. Тепер у активі Інтера та Мілана сумарно стільки ж перемог у Серії А, як і у одного Ювентуса – 36.

Ювентус достроково став чемпіоном Італії, здолавши Сампдорію, – в Серії А визначились усі учасники єврокубків

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Теги
Динамо Динамо Ювентус - Сампдорія Ювентус Ювентус Мілан Мілан Рейнджерс Рейнджерс Селтік Селтік Італія Інтер Інтер
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