Ювентус повторив досягнення Динамо і нахабно присоромив Інтер та Мілан

Туринці в рамках 36-го туру Серії А обіграли Сампдорію (2:0) і стали недосяжними для конкурентів на вершині турнірної таблиці.

Чемпіонство Ювентуса: клуб встановив історичний рекорд для топ-5 чемпіонатів, а Саррі – Серії А

Цей чемпіонський титул став для Ювентуса дев'ятим поспіль – "Стара синьйора" повторила аналогічні досягнення київського Динамо, Селтіка, Лудогорця, Рейнджерс та ЦСКА Софія.

Окрім того, команда Мауріціо Саррі присоромила своїх головних опонентів у Італії – міланські гранди. Тепер у активі Інтера та Мілана сумарно стільки ж перемог у Серії А, як і у одного Ювентуса – 36.

Ювентус достроково став чемпіоном Італії, здолавши Сампдорію, – в Серії А визначились усі учасники єврокубків