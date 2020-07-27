Ювентус повторил достижение Динамо и нахально пристыдил Интер и Милан

Туринцы в рамках 36-го тура Серии А обыграли Сампдорию (2:0) и стали недосягаемыми для конкурентов на вершине турнирной таблицы.

Чемпионство Ювентуса: клуб установил исторический рекорд для топ-5 чемпионатов, а Сарри – Серии А

Этот чемпионский титул стал для Ювентуса девятым подряд – "Старая синьора" повторила аналогичные достижения киевского Динамо, Селтика, Лудогорца, Рейнджерс и ЦСКА София.

Кроме того, команда Маурицио Сарри пристыдила своих главных оппонентов в Италии – миланские гранды. Теперь в активе Интера и Милана суммарно столько же побед в Серии А, как и у одного Ювентуса – 36.

Ювентус досрочно стал чемпионом Италии, одолев Сампдорию, – в Серии А определились все участники еврокубков