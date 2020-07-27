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Ювентус повторил достижение Динамо и нахально пристыдил Интер и Милан

11:23 - Читати українською
Ювентус повторил достижение Динамо и нахально пристыдил Интер и Милан
Криштиану Роналду / Getty images

Очередной чемпионский титул Ювентуса, кроме золотых медалей, принес клубу немало рекордов.

45+7’ Криштиану Роналду
67’ Федерико Бернардески
 
Мортен Торсбю 77’
45+7’ Криштиану Роналду
67’ Федерико Бернардески
77’ Мортен Торсбю

Туринцы в рамках 36-го тура Серии А обыграли Сампдорию (2:0) и стали недосягаемыми для конкурентов на вершине турнирной таблицы.

Чемпионство Ювентуса: клуб установил исторический рекорд для топ-5 чемпионатов, а Сарри – Серии А

Этот чемпионский титул стал для Ювентуса девятым подряд – "Старая синьора" повторила аналогичные достижения киевского Динамо, Селтика, Лудогорца, Рейнджерс и ЦСКА София.

Кроме того, команда Маурицио Сарри пристыдила своих главных оппонентов в Италии – миланские гранды. Теперь в активе Интера и Милана суммарно столько же побед в Серии А, как и у одного Ювентуса – 36.

Ювентус досрочно стал чемпионом Италии, одолев Сампдорию, – в Серии А определились все участники еврокубков

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Динамо Киев Динамо Киев Ювентус - Сампдория Ювентус Ювентус Милан Милан Рейнджерс Рейнджерс Селтик Селтик Италия Интер Интер
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