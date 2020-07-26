Лечче поступився Болоньї на останніх хвилинах і значно зменшив свої шанси на збереження прописки

Болонья вдома переграла Лечче у рамках 36-го туру Серії А. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 36-й тур

Болонья – Лечче – 3:2

Голи: Паласіо, 2, Соріано, 5, Барроу, 90+3 – Манкозу, 45+2, Фалько, 66

Верона – Лаціо – початок о 20:30

Кальярі – Удінезе – початок о 20:30

Рома – Фіорентина – початок о 20:30

СПАЛ – Торіно – початок о 20:30

Ювентус – Сампдорія – початок о 22:45

Болонья приймала Лечче, який бореться за збереження прописки у Серії А. Незважаючи на це, господарі змогли відірватись ще на початку матчу. На 2-й хвилині відзначився Паласіо, а трохи згодом, на 5-й перевагу закріпив Соріано. До перерви гості змогли відквитати один гол. Це Манкозу на добиванні зумів внести шкіряного у ворота.

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Після перерви Лечче вдалось зрівняти рахунок – Фалько, з лінії штрафного майданчика, завдав шедеврального удару у праву дев'ятку. Після цього гості відчайдушно намагались втримати рахунок, але у компенсований час допустились помилки і Болонья, у контратаці, зуміла забити. Гол на свій рахунок записав Муса Барроу. Євген Шахов у цьому матчі не отримав шансу показати себе. Фінальний свисток зафіксував поразку Лечче – 3:2.

Внаслідок цієї поразки Лечче значно погіршив свої шанси на збереження прописки і залишився на 18-ій сходинці із 32-ма очками, натомість Болонья піднялась на 10-те місце і має у своєму активі 46 залікових балів.

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