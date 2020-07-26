Лечче поступився Болоньї на останніх хвилинах і значно зменшив свої шанси на збереження прописки

Чемпіонат Італії 2019/20, 36-й тур
Болонья – Лечче – 3:2
Голи: Паласіо, 2, Соріано, 5, Барроу, 90+3 – Манкозу, 45+2, Фалько, 66
Верона – Лаціо – початок о 20:30
Кальярі – Удінезе – початок о 20:30
Рома – Фіорентина – початок о 20:30
СПАЛ – Торіно – початок о 20:30
Ювентус – Сампдорія – початок о 22:45
Болонья приймала Лечче, який бореться за збереження прописки у Серії А. Незважаючи на це, господарі змогли відірватись ще на початку матчу. На 2-й хвилині відзначився Паласіо, а трохи згодом, на 5-й перевагу закріпив Соріано. До перерви гості змогли відквитати один гол. Це Манкозу на добиванні зумів внести шкіряного у ворота.
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Після перерви Лечче вдалось зрівняти рахунок – Фалько, з лінії штрафного майданчика, завдав шедеврального удару у праву дев'ятку. Після цього гості відчайдушно намагались втримати рахунок, але у компенсований час допустились помилки і Болонья, у контратаці, зуміла забити. Гол на свій рахунок записав Муса Барроу. Євген Шахов у цьому матчі не отримав шансу показати себе. Фінальний свисток зафіксував поразку Лечче – 3:2.
Внаслідок цієї поразки Лечче значно погіршив свої шанси на збереження прописки і залишився на 18-ій сходинці із 32-ма очками, натомість Болонья піднялась на 10-те місце і має у своєму активі 46 залікових балів.
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