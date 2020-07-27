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Чемпіонство Ювентуса: клуб встановив історичний рекорд для топ-5 чемпіонатів, а Саррі – Серії А

10:28 - Читать на русском
Чемпіонство Ювентуса: клуб встановив історичний рекорд для топ-5 чемпіонатів, а Саррі – Серії А
ФК Ювентус

Ювентус за два тури до завершення чемпіонату Італії гарантував собі золоті медалі.

45+7’ Кріштіану Роналду
67’ Федеріко Бернардескі
 
Мортен Торсбю 77’
45+7’ Кріштіану Роналду
67’ Федеріко Бернардескі
77’ Мортен Торсбю

Туринці в рамках 36-го туру Серії А обіграли Сампдорію (2:0) і стали недосяжними для конкурентів на вершині турнірної таблиці.

Чемпіонський гол та лютий промах Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Сампдорія

Цей чемпіонський титул став для Ювентуса дев'ятим поспіль – найкраща подібна серія для чемпіонатів європейської топ-п'ятірки. Баварія (8), Ліон (7), Реал та Інтер (по 5) і Барселона (4).

Окрім того наставник "Старої синьйори" Мауріціо Саррі став найстаршим тренером Серії А, який здобував перемогу в чемпіонаті. Фахівцеві на момент перемоги був 61 рік та 198 днів. Попереднім рекордсменом був Нільс Ліндхольм, який в 1983-му році перемагав з Ромою у віці 60 років і 219 днів. При цьому, у Ліндхольма це був другий чемпіонський титул, а Саррі став чемпіоном вперше у своїй кар'єрі.

Ювентус достроково став чемпіоном Італії, здолавши Сампдорію, – в Серії А визначились усі учасники єврокубків

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Теги
Італія Мауріціо Мауріціо Саррі Ювентус - Сампдорія Ювентус Ювентус
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