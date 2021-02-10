Поточний розіграш Кубка Італії запам'ятається численними скандалами та конфліктами між суперниками.

Черговий інцидент трапився у матчі-відповіді півфіналу між Ювентусом та Інтером (0:0), повідомляє Football Italia. Упродовж першого тайму між лавами запасних постійно виникали суперечки, проте арбітр нікого не виганяв.

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Додав масла у вогонь Антоніо Конте. Тренер "нерадзуррі" йшов на перерву і нишком показав середній палець у бік трибун, де сидів президент Ювентуса Андреа Аньєллі. Імовірно, саме йому був адресований непристойний жест.

Аньєллі відігрався після фінального свистка, який зафіксував вихід Ювентуса у фінал. Президент туринського клубу голосно закричав у бік лави запасних суперника: "Тепер іди на*уй і стули пельку, му*ак".

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